Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

26.05.2022 22:08

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı Mersin'de yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

MERSİN - Mersin'de yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mersin'de bazı kişilerin yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda M.B., İ.E., V.Ö., T.B., S.T., L.K., H.A., E.A., S.A., M.C.A., G.M., E.Y., M.K., B.B., E.D., A.B.B., Ş.G. ve H.Ç. adlı 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili aranan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

YORUMLAR
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Gözaltı, Mersin, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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