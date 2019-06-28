Son Dakika Haberleri: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

5 dakika önce

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]


MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
gözaltı, operasyon, bahis, mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:04:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]