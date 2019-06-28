Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltı
1 saat önce
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltıMersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği
ekipleri; merkez Mezitli
, Akdeniz
, Yenişehir
ve Toroslar
ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti
Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı