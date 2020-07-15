Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

? Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarmanın yaptığı araştırmada 9 şüpheli tespit edildi. Erdemli ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 10 sim kart, 2 flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 4 senet, 1 CD, 2 yasa dışı müsabakaların yazıldığı not, 1 yasa dışı bahis notlarının alındığı ajanda, 2 bahis kuponu, 5 banka dekontu ve 3500 TL suç geliri olan nakit para ele geçirildi.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, aynı operasyonda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 18 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verilmek üzere Erdemli Kaymakamlığı'na bildirim yapıldı.

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Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:21 Kaynak: DHA

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