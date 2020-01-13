Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda bilgisayarla yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen yaklaşık 10 bin lira bulundu.

Zanlılardan 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından, 5'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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