Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

08.03.2022 09:58
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Jandarma, Mersin, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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