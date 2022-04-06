Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesine operasyon - Son Dakika

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MERSİN'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesine operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Çete lideri İ.K.'nin de aralarında olduğu

şüphelilerin, geliri tespit edilmemesi için kripto paraya çevirdikleri ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiasıyla harekete geçti. Şüphelilerin, iş yeri ve ofis olarak kullandıkları apartman dairesinde yurt dışındaki kişilerle internet üzerinden bağlantı kurdukları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Ekipler, belirtilen adreslere operasyon düzenledi, baskınlarda çete lideri İ.K.'nin de aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin aramasında 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandırdığı, elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.