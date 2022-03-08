Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

08.03.2022 11:43
Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Erdemli'de gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.


Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı - Son Dakika
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