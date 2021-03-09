Mersin'de yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 3 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 3 bin lira ceza kesildi

Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki denetimlerde yasa dışı balık avladığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 3 bin lira ceza verildi.

Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki denetimlerde yasa dışı balık avladığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 3 bin lira ceza verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ve Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, ruhsat tezkeresini beyan etmeyen 2 balıkçıya 2 bin 182 lira ceza uygulandı. Misina ağla balık avladıkları tespit edilen bir kişiye de 818 lira ceza kesildi.

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