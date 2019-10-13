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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 8 gözaltıMERSİN - Mersin'de yasadışı bahis ve kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN - Mersin'de yasadışı bahis ve kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı bahis oynandığı saptanan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasadışı bahis oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ekipler aynı gün il merkezinde umuma açık 12 iş yerinde de kumar uygulaması yaptı. Uygulamada bir iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

İlçe merkezlerinde 85 adreste gerçekleştirilen yasadışı bahis ve kumar uygulamasında ise 6 iş yerine işlem yapılırken, 785 şahıs GBT kontrolünden geçirildi, aranan 1 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2'si dizüstü olmak üzere 13 bilgisayar, 12 cep telefonu, 15 bin TL'lik senet, 4 bin 550 TL para, 1 kupon yazıcısı ile 4 kupon ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi.

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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