Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza - Son Dakika

Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza

6 saat önce

MERSİN'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye 133 bin 507 TL ceza kesildi.

Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza, System.String[]

MERSİN'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye 133 bin 507 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Mersin'de vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında  denetim yaptı. Denetimler sırasında il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanununa istinaden toplam 79 bin 125 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda sorumluluk sahasında bulunan mahalle, kilometre sahil şeridi ve karayollarında denetimler yaptı. Piknik ve mesire alanlarında Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ve Motorize ekiplerle denetimlerini sürdürürken, sokağa çıkma yasağına uymayan 52 kişiye toplam 54 bin 382 TL ceza yazıldı.

Sokağa çıkma yasağının amacına uygun olarak uygulanması için Jandarma devriyeleri kontrollerini sürdürürken aynı zamanda yardım talebinde bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının da karşılandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:32 Kaynak: DHA

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