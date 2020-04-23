Mersin'de, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

MERSİN'de, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Mersin'de sessizlik hakim oldu. 13 ilçenin olduğu kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sürücüleri durdurarak, kontrol yaptı. Yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulandı. Kent genelinde, evlerin pencere ve balkonlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslendiği ve Türk bayraklarının asıldığı görüldü.