Mersin'de, yasağın son günü cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Mersin'de sessizlik hakim oldu. 13 ilçenin bulunduğu kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü. Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sürücüleri durdurarak, kontrol yaptı. Yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulandı.