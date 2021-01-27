Mersin'de yasak malzemeyle avlanan balıkçıya 818 lira ceza - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Mahallesi kıyısında, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yaptı.

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