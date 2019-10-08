Son Dakika Haberleri: Mersin'de yasak trol avına para cezası
Son Dakika Güncel Mersin'de yasak trol avına para cezası

Mersin'de yasak trol avına para cezası

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yasak sahada trol avcılığı yapan teknenin sahibine 13 bin 118 lira para cezası verildi.

Mersin'de yasak trol avına para cezası, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yasak sahada trol avcılığı yapan teknenin sahibine 13 bin 118 lira para cezası verildi.

Silifke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi ekipleri, Dana Adası mevkisinde bir teknede bulunanların yasak sahada trol ile avlandığı bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, teknedekilerle telsiz aracılığıyla irtibat kurdu. Taşucu Limanına yönlendirilen teknede muhtelif türlerde 5 kasa balık, 2 trol kapısı ve trol ağ ele geçirildi.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekne kaptanına 13 bin 188 lira, teknede çalışan 2 kişiye de kişi başı 6 bin 594 lira idari para cezası uygulandı.

Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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