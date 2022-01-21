MERSİN'DE YASAKLI KÖPEK IRKLARINA DENETLEME - Son Dakika

MERSİN'de yasaklı köpek ırklarına yönelik yapılan denetimlerde el konulan 7 hayvan, barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre il merkezi ve merkez ilçelerinde denetim yaptı. Denetimde pitbull terrier, dogo argentina gibi köpek ırkları ve melezlerini besleyen hayvan sahiplerinin yasal süreç içerisinde hayvanlarını kısırlaştırma işlemi ile İlçe Tarım Müdürlüğü'nün PETVET sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bu köpek ırklarının üretilmesi, beslenmesi, sergilenmesi, sahiplenilmesi ve ticaretinin yapılması gibi yasal olmayan konuların önlenmesi amacıyla tehlike arz eden köpek ırkları ile ilgili denetimde toplam 7 tehlike arz eden köpeğe el konularak, Büyükşehir Belediyesi Geçiçi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.