Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6) - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6)

6 saat önce

VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİMersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6), System.String[]

VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Mersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. 112 Koordinasyon Merkezi'nde İl Afet Acil Durum Yöntem Kurulu üyeleri Vali Su Başkanlığında toplandı. Yetkililerden bilgi alarak durum değerlendirmesi yapan Vali Su, 24 saatte yaklaşık metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, "İl merkezinde can kaybı olmadan çalışmaları sürdürüyoruz. Bir kişi Mut ilçesinde trafik kazasında, bir kişi de Erdemli ilçesinde heyelan sebebi ile yaşanan göçükte hayatını kaybetti. Şu anda can güvenliği açısından sıkıntımız yok. Ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda, evlerde çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmadan yarın yağışları bitirmiş olacağız. Şu anda tüm ekiplerimiz bahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de dün öğlenden beri burada kriz merkezinde çalışmaları takip ediyoruz. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışların gece olması nedeni ile okullarda tatilin düşünülmediğini ifade eden Vali Su, "Bugün akşam yağmur etkisini kaybedecek. Yarın sabaha kadar sürecek ama kuvvetli olmayacak.  Esas sıkıntılı olan zaman dün akşam 9 ile bugün sabah 6 arasıydı. Bu süre zarfında herkes evindeydi. Sonrasında ise yağan yağmur kuvvetli değildi. Şu anda o şekilde devam ediyor. Herhangi bir korku yok, atlatıldı.  Akşamdan sonra yağmur etkisini devam edecek. Bu çerçevede şu anda acil bir durum gözükmüyor. Yukarılarda Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde karlı olan yerleşim yerlerinde okulları tatil ettik ama şehir merkezinde trafik açık, herhangi bir sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimizdir. Her yağışta da okulu tatil edersek, çocuklar ne zaman eğitim ve öğretim görecek. Yağışlar şu an şu anda tolere edilebilir durum olduğu için eğitim ve öğretim devam ediyor. Çok fevkalade bir durum olursa o zaman gereğini yaparız. Çok kısa sürede, çok yağışlarda sıkıntı olabiliyor ama bu yağış 24 saate dağılmış durumdadır. Şu an ekipler alanda çalışmalarını sürüyor. Bazı evlerde su baskınları var. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri var. Bunlara da müdahale edildi. Çalışmalar sürüyor" diye konuştu.


Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi
Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
20:17 Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
20:16 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 20:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]