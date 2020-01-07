Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8) - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)

14 dakika önce

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIMersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8), System.String[]

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı. Ayrıca bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinde kalan işçilerin yaşadıkları çadırlar tahliye edildi. Su baskınlarına belediye ekipleri müdahale ederken, Tarsus ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan toprak kaymasından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailesiyle yaşadığı barakaya toprak kayması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in (62) cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 çocuk babası Öngel'in cenazesi, öğle namazının ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'na defnedildi.


Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
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