Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı - Son Dakika
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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı

6 saat önce

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6)VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİMersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6)

VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Mersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. 112 Koordinasyon Merkezi'nde İl Afet Acil Durum Yöntem Kurulu üyeleri Vali Su Başkanlığında toplandı. Yetkililerden bilgi alarak durum değerlendirmesi yapan Vali Su, 24 saatte yaklaşık metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, İl merkezinde can kaybı olmadan çalışmaları sürdürüyoruz. Bir kişi Mut ilçesinde trafik kazasında, bir kişi de Erdemli ilçesinde heyelan sebebi ile yaşanan göçükte hayatını kaybetti. Şu anda can güvenliği açısından sıkıntımız yok. Ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda, evlerde çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmadan yarın yağışları bitirmiş olacağız. Şu anda tüm ekiplerimiz bahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de dün öğlenden beri burada kriz merkezinde çalışmaları takip ediyoruz. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmaları yapıyoruz dedi.

AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışların gece olması nedeni ile okullarda tatilin düşünülmediğini ifade eden Vali Su, Bugün akşam yağmur etkisini kaybedecek. Yarın sabaha kadar sürecek ama kuvvetli olmayacak. Esas sıkıntılı olan zaman dün akşam 9 ile bugün sabah 6 arasıydı. Bu süre zarfında herkes evindeydi. Sonrasında ise yağan yağmur kuvvetli değildi. Şu anda o şekilde devam ediyor. Herhangi bir korku yok, atlatıldı. Akşamdan sonra yağmur etkisini devam edecek. Bu çerçevede şu anda acil bir durum gözükmüyor. Yukarılarda Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde karlı olan yerleşim yerlerinde okulları tatil ettik ama şehir merkezinde trafik açık, herhangi bir sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimizdir. Her yağışta da okulu tatil edersek, çocuklar ne zaman eğitim ve öğretim görecek. Yağışlar şu an şu anda tolere edilebilir durum olduğu için eğitim ve öğretim devam ediyor. Çok fevkalade bir durum olursa o zaman gereğini yaparız. Çok kısa sürede, çok yağışlarda sıkıntı olabiliyor ama bu yağış 24 saate dağılmış durumdadır. Şu an ekipler alanda çalışmalarını sürüyor. Bazı evlerde su baskınları var. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri var. Bunlara da müdahale edildi. Çalışmalar sürüyor diye konuştu.

ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı

Ali ihsan, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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