Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (3) - Son Dakika

8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı. Gemilerin, şiddetli yağış ve fırtına yüzünden koya demirlendiği belirtildi. Taşucu Limanı'ndaki 3 balıkçı teknesi ise battı. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar yükselirken, selin sürüklediği ağaç parçaları da kıyıya vurdu. Bazı kişiler, sahildeki ağaç parçalarını yakacak olarak topladı.

Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıaydın İlkokulu ve Kırobası İlkokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),