Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

MUT'TA OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIP

Mersin'in Mut ilçesinde, dün akşam, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. İhbarla olay yerine gelen AKUT ekipleri, dereye uçan otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtardı. Büyükgüdük, beraberindeki Yunus Gök'ün ise derede akıntıya kapılıp, kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgede Gök için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün sabaha kadar sürdürülen çalışmalara, şiddetli yağmur sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle ara verildi. Ekipler, arama- kurtarma çalışmasına gün içinde tekrar başlanacağını belirtti.