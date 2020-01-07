Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek

6 saat önce

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (5)ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDIMersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (5)

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek

Mersin, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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