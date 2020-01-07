Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

6 saat önce

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK, System.String[]

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda  bir gün süreyle eğitime ara verildi.


Taşucu Limanı, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
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