Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK - Son Dakika

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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK
6 saat önce
8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.
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