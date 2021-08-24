Üye Girişi
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti - Son Dakika

Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

24.08.2021 22:10

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.

Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

Mezitli, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak 22:17 Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti 22:06 Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti 21:46 Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 21:04 Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor 20:29 Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi 19:39 Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış         
22:24
Duygu Özaslan aşka geldi! Basketbolcu sevgilisini dudağından öpmelere doymadı Duygu Özaslan aşka geldi! Basketbolcu sevgilisini dudağından öpmelere doymadı         
22:17
Bakan Koca, ülkelerin aşılanma sıralamasını paylaştı! Türkiye 7. sırada kendine yer buldu Bakan Koca, ülkelerin aşılanma sıralamasını paylaştı! Türkiye 7. sırada kendine yer buldu         
22:03
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi         
21:45
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz         
20:39
Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak         
20:20
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
17:19
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 23:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement