Son Dakika Haberleri: Mersin'de yaşayan Kore gazisi vefat etti
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Mersin'de yaşayan Kore gazisi vefat etti

1 saat önce

Tarsus ilçesinde yaşayan Kore gazisi Sami Tellioğlu, vefat etti.

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Tarsus ilçesinde yaşayan Kore gazisi Sami Tellioğlu, vefat etti.
Alınan bilgiye göre, vefat eden 89 yaşındaki Sami Tellioğlu'nun cenazesi, bugün Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.


Tarsus Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, yaptığı açıklamada, Tellioğlu'nun vefatıyla Tarsus'taki Kore gazisi sayısının 3'e düştüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Tarsus, Kore, Güncel
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