Mersin'de yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika

Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısın???????a tepki gösterdi.

Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneğinin çağrısıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bir araya gelen Ukraynalılar, ellerinde döviz ve pankartlarla Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Türk ve Ukrayna bayraklarıyla protestoya katılanlar, çeşitli sloganlar atıp Ukrayna milli marşını okudu.

Yanlarında çocuklarıyla protestoya gelen bazı kadınlar, gözyaşlarını tutamadı.

Ukraynalılara bazı Türk vatandaşları da destek verdi.

Burada konuşan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, savaşa "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

Ülkelerinde acı bir durumun yaşandığını belirten Veselukha, "Şu an Ukrayna'da kocaman bir savaş gerçekleşiyor. Ukrayna'daki bütün şehirleri mahvediyorlar. Çocuklar, kadınlar ve askerlerimiz ölüyorlar. Şu an Türkiye'ye 30 binden fazla Ukraynalı geldi. Türkler bize çok yardım ediyorlar, çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Protestoya katılan Türk vatandaşlarından Mehmet Baran da savaşın bir an önce son bulmasını istediklerini kaydetti.