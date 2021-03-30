"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçitleri boyandı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı.

İlçede, İçişleri Bakanlığı tarafından, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, ana arterlerde bulunan 4 yaya geçidiyle bazı mahallelerdeki yaya geçitleri, emniyet ve belediye ekiplerince kırmızı yapıldı.