Mersin'de Yayalara Bilgilendirme Çalışması

Mersin'de trafik ekipleri, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında sürücülerin ardından bu kez de yayaları bilgilendirdi.

Mersin'de trafik ekipleri, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında sürücülerin ardından bu kez de yayaları bilgilendirdi.



İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde hayata geçirilen kampanyanın devamında yayalar için ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerine ilişkin bilgilendirici broşürler hazırladı.



Kentin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvarlarından Gazi Mustafa Kemal'de uygulama yapan ekipler, vatandaşları, yaya geçitlerindeki trafik ışıklarına uymaları konusunda uyardı.



Yayalara broşürler dağıtan ekipler, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi!

Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor

MHP, Mersin Gülnar'daki Seçiminin İptal Kararına İtiraz Edileceğini Duyurdu

Son Dakika! Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor