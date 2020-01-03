Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen izine ulaşılamayan Ali Kaçar için ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık'ta karla kaplı yaylada kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen izine ulaşılamayan Ali Kaçar için ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak zor durumda olduklarını belirtti.

Eşinin bir an önce bulunmasını isteyen Kaçar, arama yapılan bölgenin arazi şartlarının çok zor olduğunu kaydetti.

Durdu Kaçar, eşiyle son görüşmesini şöyle anlattı:

"Eşim arkadaşlarıyla yaylaya gideceği için oradaki evin anahtarlarını istedi benden. Ben anahtarı verdim ve yaylaya gitti. İki saat sonra telefonunu aradık hiç ulaşamadık. Acaba yayla evinde mi kaldı diye merak etmeye başladım, bir de gelir diye düşündüm ama gelmedi."

Kaçar, bölgede her geçen gün kar yağışının arttığını dile getirerek, "Daha fazla kar yağmadan eşimin bulunmasını istiyorum. Eşimin bulunması için yetkililerden daha fazla yardım bekliyoruz. Sanki kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz. Uludağ'da kaybolan iki kişi nasıl bulundu ise kocam da bulunabilir." dedi.

"Babamın sağ olduğunu düşünüyoruz"

Kaçar'ın kızı Fatma Kılıç ise umutlarını hiç yitirmediklerini belirterek, babasının bölgeyi bilen biri olduğunu ifade etti.

Aramalara hava muhalefeti dolayısıyla ara verildiğini anımsatan Kılıç, "Biz babamın sağ olduğunu düşünüyoruz. Babam bölgeyi karış karış biliyor. Nerelere sığınılabileceğini de biliyor. Bu nedenle biz umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik." diye konuştu.

2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle birlikte kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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