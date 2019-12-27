Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına yaklaşık 75 kişilik AFAD, jandarma, Erdemli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ile canlı arama köpeği katıldı.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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