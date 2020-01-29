Mersin'de yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu - Son Dakika

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD , jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

Savcının incelemesinin ardından cenazenin, otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar 'ın cesedi jandarma ekiplerince bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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