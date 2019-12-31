Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başlayacak - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ara verilen 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, yeniden devam edecek.

Çalışmalara, AFAD, jandarma, Erdemli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ile canlı arama köpekleri katılacak.

Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri de ekiplere destek verecek.

2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle birlikte kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.