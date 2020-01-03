Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına kar engeli - Son Dakika
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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına kar engeli

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılamadı.

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına kar engeli, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla ertelendi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edilebileceği öğrenildi.

Ali Kaçar, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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