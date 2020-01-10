Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
İlçedeki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik faaliyetlerden sonuç alınamadı.
Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler, çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.
Çalışmalara, hava koşullarının uygun olması halinde yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.