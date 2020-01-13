Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 21 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 21 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri katıldı.


Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamazken, havanın kararması ve bölgedeki tipi nedeniyle arama çalışmalarına son verildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarına bağlı olarak yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti

Son Dakika Haberleri
00:14 Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
00:12 Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Son Dakika
00:12 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
00:10 Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
23:59 Başkent'te sokakta kalan gence valilik sahip çıktı - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 00:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]