Mersin'de yaylalara çıkan Yörükler için göç yolları asfaltlandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediye ekiplerince yaylalara giden Yörükler için göç yollarında çalışma yapıldı

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvancılık için 1600 rakımdaki yaylalara çıkan Yörüklerin kullandığı yollar asfaltlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Torosların zirvesinde ciddi bir hayvancılık üretimi var. Aileler, hem kendilerinin hem de Türkiye'nin ekonomisine katkı sunuyor. Biz de çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına asfaltlama hizmetini onların ayaklarına getiriyoruz." ifadesini kullandı.