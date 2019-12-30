Mersin'de yaylalarda kar, merkezde dolu ve yağmur etkili oldu - Son Dakika
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Mersin'de yaylalarda kar, merkezde dolu ve yağmur etkili oldu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de yüksek rakımdaki yaylalarda kar, merkezde ise dolu ve yağmur etkili oldu.

Mersin'de yaylalarda kar, merkezde dolu ve yağmur etkili oldu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de yüksek rakımdaki yaylalarda kar, merkezde ise dolu ve yağmur etkili oldu. Yaylalarda ulaşıma kapanan yollar, Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile açılıyor.


Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, yüksek kesimlerdeki Arslanköy, Kavaklıpınar, Kurudere ve Yüksekoluk mahallelerinde ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlattığı belirtildi. Ekiplerin, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ettikleri bildirildi.


"Her an müdahaleye hazırız"


Karla mücadele ekiplerinin 7/24 teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Belediyemizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan isteğimiz de karlı havaya göre araçlarını hazırlıklı tutmaları ve kar lastiklerini takmalarıdır. İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere de anında müdahale ederek, yoğun kar yağışının vatandaşlarımızın hayatını zorlaştırmaması için iş makinelerimizle her an müdahaleye hazırız" dedi.


Merkezde dolu ve aşırı yağmur hayatı olumsuz etkiledi


Öte yandan, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece ve Davultepe mahalleleri ile Erdemli'nin Tömük başta olmak üzere bazı mahalleleri ise öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışının etkisinde kaldı. Aşırı dolu yağışıyla bir anda her yer bembeyaz olurken, trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.


Kent merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle de bazı ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Özellikle sahil kesiminde biriken sular nedeniyle sürücüler büyük sıkıntı yaşadı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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