Son Dakika Haberleri: Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
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Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı, System.String[]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Yayla ve meralarda dönüş mevsiminin başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan ve son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önüne alınarak, yaylalara çıkan vatandaşlarımızın yayla evlerinde yaşam malzemeleri bırakmaması, ülke genelinde yürütülen etkin mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır."

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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