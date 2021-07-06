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Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika

Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı

06.07.2021 13:39
Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı, System.String[]

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle, Covid-19 tedbirlerine uyularak kentteki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 2 bin personel ile öğrencilere cami ve Kur'an kurslarında eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle, Covid-19 tedbirlerine uyularak kentteki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 2 bin personel ile öğrencilere cami ve Kur'an kurslarında eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Kondi, Muğdat Camii'nde yaptığı açıklamada, ülke genelinde korona virüs salgınına karşı yürütülen başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl yaz Kur'an kurslarının yapılması yönünde karar alındığını hatırlattı. Bu kapsamda 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle, Covid-19 tedbirlerine uyularak bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 2 bin personel ile öğrencilere cami ve Kur'an kurslarında eğitim verilmeye başlandığını kaydeden Kondi, "Bu yıl yaz kurslarında 3'lü bir kategorik tasnif yapıldı. 4-9 yaş grubundaki öğrenciler doğrudan camilerimizde ve kurslarımızda yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrenciler ise isteklerine göre yüz yüze veya online eğitim alacaklar. 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini online olarak alacaklar. Mersin'de bu yılki yaz Kur'an kursları eğitimi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Öğrencilerimiz ilgili ders materyallerini ücretsiz olarak müftülüklerimizden temin edebilirler. Sınıfta öğrenci sayısı 25'in üzerine çıkmayacaktır. Kadrolu ve sözleşmeli personelin yeterli olmadığı yerlerde geçici öğretici görevlendireceğiz. Mersin'de çocuk ve gençlerimizin tamamına talibiz. Ancak pandemi öncesi bunun 113 binine ulaşabildik. Bu yıl amacımız bu sayıyı daha da yükseltmektir" dedi.

"Çocuklarımız camilerimizin en değerli misafirleridir" diyerek konuşmasını sürdüren Kondi, "Onlar ıslak beton gibidir. Üzerlerine hangi kalıbı koyarsanız o şekli alırlar. Bu bilinçle biz camilerimizde sadece çocuklarımıza 'Elif-Ba' öğretmiyoruz. Sevgiyi ve merhameti, saygı ve hürmeti, dürüstlük ve samimiyeti, bir arada kardeşçe yaşamayı, helal ve harama riayet etmeyi, her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğretiyoruz. Onlar bizi ve ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak en değerli misafirlerimiz, kurslarımızın süsüdür, göz aydınlığımızdır. Onların çocuk olduklarını unutmadan hem eğlendirip, hem dinlendirip hem de onları eğiteceğiz. Zira yaz Kur'an kurslarımız milletimizin geleceğini inşa etmede önemli bir yer teşkil etmekte olup, kurslarımızda Kur'an dersleri ve dini bilgiler ile birlikte Milli Eğitim, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda anne ve babalara da seslenen Kondi, "Lütfen çocuklarınızı sahih ve doğru dini bilgi alabilmeleri için camilerimize, Kur'an kurslarımıza gönderin. Sahih bir din bilgisi, toplumda hava, su, toprak ve güneş kadar önemlidir. Bu bilginin liyakatlı ve ehil kişiler tarafından verilmesi gereklidir. Çocuklarınızı Kur'an'dan ve Hz. Peygamberimizin örnek hayatını öğrenmekten ve onun ahlakıyla ahlaklanmaktan mahrum bırakmayın. Zira bir annenin, babanın evladına bırakacağı en büyük miras güzel ahlaktır, sahih bir din bilgisidir" dedi.

5 Temmuz'da başlayan kursların, 20 Ağustos tarihine kadar kadar süreceğini ifade edildi. - MERSİN

Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı
Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı

Koronavirüs, Pazartesi, Mersin, Sahih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika


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