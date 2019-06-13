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Mersin'de yaz ortasında karla mücadele çalışması

1 saat önce

Mersin merkezde yaşanan sıcak havaların aksine Anamur'un yüksek yerlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörüklerin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Mersin'de yaz ortasında karla mücadele çalışması, System.String[]
Mersin merkezde yaşanan sıcak havaların aksine Anamur'un yüksek yerlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörüklerin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yerli ve yabancı birçok turistin yaz aylarında tercih ettiği Anamur'da sahiller dolup taşarken, yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Anamur ilçesinin Kaşpazarı mevkiinde mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yaylalarına doğru yola çıktı.

Haziran ayında yaşanılan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e sosyal medyadan ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Seçer'in talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Anamur Kaşpazarı mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi bulan yaklaşık 8 kilometrelik yolu açarak, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla süren hummalı çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizlendi.

Kar çalışması sonrasında yolun açılmasıyla beraber göçlerine devam etme imkanı bulan Yörükler, Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletirken, Seçer'i Torosların zirvesinde çay içmeye davet etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Anamur, Kar, Mersin, Güncel
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