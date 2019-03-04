Mersin'de Yem Yüklü Tır Alev Alev Yandı
20 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdaya döndü.
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdaya döndü.
Olay, Tarsus- Ankara
Otoban yolu Davlama mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücü Enver Helli, yönetimindeki 31 YS 456 plakalı TIR, Adana
yönüne giderken Damlama mevkiinde geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurup, alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR'ı söndürdü. TIR, demir yığınına dönerken şoförü Helli, yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Tarsus-Ankara otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açılırken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Tarsusmersin
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:33 Kaynak: DHA
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