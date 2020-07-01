Mersin'de yeni bir muz çeşidi geliştirildi: Alata Azmanı

50 kilogram arasında değişirken, verimi de dekar başına 7 bin 500 kilograma kadar ulaşabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından üstün özellikli yeni bir muz çeşidi geliştirildi. 'Alata Azmanı' (Musa paradisicia) ismi verilen yeni muz çeşidi, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek performanslı yeni bir çeşit olan 'Alala Azmanı'nın örtü altında ortalama hevenk ağırlığı 45-50 kilogram arasında değişirken, verimi de dekar başına 7 bin 500 kilograma kadar ulaşabiliyor. Yeni muz çeşidi, geçen yıl tescillenerek, Tarım ve Orman Bakanlığının tescilli meyveler listesine dahil edildi.

'Üstün Özellikli Alata Azmanı Projesi'nin tanıtım toplantısı, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Tanıtım toplantısına, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sinan Acıöz ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi kapsamında desteklenen ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında, çiftçi toplantıları, inceleme gezileri, tarla günü, hizmet içi eğitim gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Yıl boyunca uygulanacak projeyle Alata Azmanı muz üretiminin teşvik edilmesi ve üretim miktarının artırılması hedefleniyor.

" Türkiye'deki üretimin yüzde 61'ini üretiyoruz"

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı, Mersin'in Türkiye'de 9 üründe ilk sırada yer aldığını ve bu ürünlerle gayrisafi milli hasılaya yaklaşık 14 milyar lira katkı verdiğini söyledi. Muzun da bunlardan biri olduğunu vurgulayan Abalı, "Türkiye'deki üretimin yüzde 61'ini üretiyoruz. İl genelinde 47 bin dekarlık alanda muz üretimi gerçekleştiriyoruz. En çok Anamur'da yaklaşık 32 bin dekar ve 217 bin ton üretimimiz var" dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün 2006 yılında Mersin'de bir çalışma başlatarak, 103 tür genotipi farklı olan muz çeşidini sahada toparlayıp bir seleksiyon çalışması yaptığını kaydeden Abalı, "Bu çalışmada en verimli olan muz çeşidi seçildi, geliştirmesi yapıldı. Şimdi de İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü olarak ortak çalışma yapacağız. Muz, bizim için en önemli ürünlerimizden birisi; Mersin'in lokomotifi olan bir ürün. Son birkaç yılda Türkiye'nin değişik noktalarına sera üretimi yapılması şartıyla muz dikilmekte. Bu çerçevede Alata Azmanı'nın tanıtımını yapmamız gerekiyordu. İl Müdürlüğü olarak bu yeni muz çeşidinin yaygınlaşması için Erdemli ve Akdeniz ilçelerimizde muz üretmek isteyen üreticilerimizle birlikte çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Alata Azmanı, mevcut çeşitlerden daha üstün özelliğe sahip"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Acıöz de muz üretimine yeni bir çeşit kazandırmak amacıyla enstitüde uzun yıllar çalışma yapıldığını söyledi. Sonuçta 'Alata Azmanı' olarak adlandırdıkları muz çeşidini geliştirdiklerini belirten Acıöz, "Bunun üretimini yaparak, ülkemize ve üreticilerimize hem gelir hem üretim hem de dış çeşitliliğe bağımlılığı kaldırmak adına yeni bir çeşit olarak piyasada gelişmesini istiyoruz. Mersin, çay dışında bütün ürünlerin üretilebildiği bir ekolojiye sahip. Aşağıda muz ve tropik bitkiler ile narenciye yetiştirilebildiği gibi yaylalara doğru çıktığımızda fındığın bile yetiştiği bir ekolojiye sahibiz. Bu yayın çalışması sayesinde özellikle Alata Azmanı ile sektöre yeni bir çeşit kazandırıp, daha iyi sonuçlara gidebilecek ürün alabileceğimize inanıyorum. Bunun da ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçmişte Anamur muzu dediğimiz bodur çeşitler yoğunluktaydı, ikinci olarak da 'Grand Nain' dediğimiz bir çeşit mevcuttu. Bunlara alternatif olarak ve hatta bunlardan daha üstün özelliğe sahip olan Alata Azmanı çeşidi, hem verimli hem de mikroklima bölgelerimize çok uygun bir çeşit. Bu ürünün üretici bazında yayılmasını sağlayarak, ülke ekonomimize ve üreticilerimize büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Cengiz Türkay, "Muz Yetiştiriciliği ve Alata Azmanı Çeşidinin Islah Süreci" başlığıyla bir sunum yaptı. Yeni çeşide ulaşma sürecini anlatan Türkay, Alata Azmanın diğer muz çeşitlerinden farkının, verimi ve kalitesi olduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılı muz üretiminin 548 bin ton olduğu bilgisini veren Türkay, 2006 yılında başladıkları 'Türkiye'de Muz Seleksiyonu' çalışması sonucunda, Alata Azmanının genotipinin ön plana çıktığını kaydetti. Alata Azmanının tescil işleminin geçen yıl tamamlandığını, diğer iki çeşit olan Grand Nain ve Dwarf cavendish için tescil işlemlerinin devam ettiğini söyledi. - MERSİN