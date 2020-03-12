Mersin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Mersin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Emekli ve Aktif Yaş Alma Evlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiği bildirildi.

Mersin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Emekli ve Aktif Yaş Alma Evlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiği bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yapılması planlanan etkinliklerin yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Belediye bünyesinde faaliyet yürüten Emekli Evi ve Aktif Yaş Alma Evinin de hizmete ara verdiğinin aktarılan açıklamada, "Emekli Evimiz ve Aktif Yaş Alma Evlerimiz dezenfekte edilmek üzere geçici süreliğine hizmete ara vermiş olup, açılış tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Virüsten korunmak için gereken tedbirleri almalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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