Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Mersin'de Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Mersin'de yeni yılın ilk bebeği, normal doğumla Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Mersin'de Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Mersin'de yeni yılın ilk bebeği, normal doğumla Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Sancılarının artmasıyla birlikte hastaneye akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelen Çiğdem Taş (24), 2018'in ilk dakikalarında normal doğumla 3 kilo 500 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammet ve Çiğdem Taş çifti, 3. çocuklarının ismini 'Süleyman' koydu.

Anne Çiğdem Taş, çocuğunun sağlıklı olmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yılın ilk bebeği. Hepimize inşallah huzur, mutluluk, sağlık getirir. Mutluyum. İsmini Süleyman kattı. 3 kilo 500 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya çocuğumu doğurdum. Zaten bu döneme denk geliyordu. 30 Aralık olmasını bekliyorduk ama bir gün gecikmeli dünyaya geldi. Bunu hiç hesap etmedik. Sancılar, zorlu geçen 9 ay olduğu için zaman çok önemli değildi. Tarihi çok önemli değil yeter ki sağlıklı olmasını diliyorduk" dedi.

Sağlık Müdürü bebeğe çeyrek altın taktı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise 2018 yılının herkes için acı, tatlı günlerle geçtiğini belirterek, "Geçen yıllarda dünyada yaşanan değişik olaylar oldu. Mersin'imizde de güzel şeyler oldu, güzel katkılarımız oldu. Mersin'in dünyanın gözde illerinden birisidir. Bizde 31 Aralık'da doğan ilk bebeğimiz kutlamak için Şehir Hastanemize geldik. İlk bebeğimizin adı Süleyman. 3 kilo 500 olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sağlıklı, yakışıklı bir çocuk oldu. 2019 yılında da nice güzel bebeklerimizin olmasını istiyoruz. Annemizde çok sağlıklı. İnşallah annelerimiz ve bebeklerimiz hep böyle sağlıklı olur. 2019 yılının tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Türkiye, Mersin, Güncel
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