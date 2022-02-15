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Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırı - Son Dakika

Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırı

15.02.2022 20:49
Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırı

Mersin'de bir grup, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazetenin bürosuna yumurta ve boya attı.

Mersin'de bir grup, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazetenin bürosuna yumurta ve boya attı.

Aralarında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ve CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu grup, Haberci Gazetesi'nin merkez Akdeniz ilçesindeki bürosunun önünde toplandı.

"Satılık kalemler" sloganları atan grup, "yalan haber" iddiasıyla büro önüne kalem ve yem döktü, daha sonra ofise ve çalışanlara yumurta ile boya fırlattı.

Grup, olaydan sonra slogan atarak dağıldı, iş yerleri ve ekipmanları zarar gören gazete çalışanları ise eylemcilerden şikayetçi oldu.

Gazetenin önüne dün gelen 5 kişinin de "Yalan haber yapmayın" şeklinde slogan attıktan sonra gazetecilerle tartıştığı öğrenildi.

CHP disiplin soruşturması başlattı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Protesto, Gazete, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırı - Son Dakika
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