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Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki - Son Dakika

Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki

16.02.2022 15:28

Mersin'de gazeteciler, "yalan haber" iddiasıyla protesto edilen meslektaşlarının bürosuna yumurta ve boya atılmasına tepki gösterdi.

Mersin'de gazeteciler, "yalan haber" iddiasıyla protesto edilen meslektaşlarının bürosuna yumurta ve boya atılmasına tepki gösterdi.

Kentteki basın mensupları, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde dün aralarında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ve CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu grubun, yumurtalı ve boyalı saldırıda bulunduğu gazetenin merkez Akdeniz ilçesindeki bürosunun önünde toplandı.

Meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten gazeteciler, olaya tepki gösterdi.

MGC Başkanı Kaya Tepe, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olayın demokrasi ve basın özgürlüğü açısından endişe yarattığını söyledi.

Olayın kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden Tepe, "Her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığın yapması tam bir rezalettir. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Bu sadece Haberci gazetesine değil Mersin'deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır. Haberci gazetesine yapılan tehdit ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

Gazetenin genel koordinatörü Yüksel Ekici de yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirterek, süreci yakından takip edeceklerini dile getirdi.

18 kişinin ifadesine başvuruldu

Mersin Emniyet Müdürlüğünce gazete çalışanlarının şikayeti üzerine başlatılan çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen 26 kişiden 18'inin ifadesine başvuruldu. Eyeleme katılan diğer kişilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, dün sosyal medya hesabından, konuyla ilgili partisince disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki
Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki

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Protesto, gençlik, Gazete, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki - Son Dakika
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