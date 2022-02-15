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MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI - Son Dakika

MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI

15.02.2022 20:01

MERSİN'de günlük yayın yapan yerel gazetenin önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, slogan atıp gazete binasına yumurta ve boya fırlattı.

MERSİN'de günlük yayın yapan yerel gazetenin önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, slogan atıp gazete binasına yumurta ve boya fırlattı.

Kentte yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayınını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunduğu sokağa, öğle saatlerinde gelen 50 kişilik grup slogan attı. Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösteren grup daha sonra uzaklaştı. Gazetede ekipmanlar zarar görürken, çalışanların üzeri de boya oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Saldırıyı duyan kentte görev yapan diğer gazeteciler de bir araya geldi.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Saldırıya tepki gösteren Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, "Hiç de hoş olamayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay, basına saldırı olarak gerçekleşti. Bu saldırıların iyi bir tarafı da var, yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetimi de saldırıyı kınadı. Ayrıca dün de maskeli bir grubun gazete önüne gelip slogan attığı öğrenildi.

MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI
MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI
MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI

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Saldırı, Gazete, Slogan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE YEREL GAZETEYE BOYALI, YUMURTALI SALDIRI - Son Dakika


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