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Mersin'de yerel gazeteye boyalı, yumurtalı saldırı (2) - Son Dakika

Mersin'de yerel gazeteye boyalı, yumurtalı saldırı (2)

15.02.2022 21:45
Mersin'de yerel gazeteye boyalı, yumurtalı saldırı (2)

18 KİŞİ TESPİT EDİLDİMersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Haberci Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

18 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Haberci Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları belirtilen gruptan 18'inin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası da belirlenirken; İ.K., B.K., A.S., A.Ç., O.İ., M.B., U.K., C.A., H.İ., C.T., A.B., B.K.Ç., E. I., İ.Ü., A.E., F.İ., M.Ü ve S.K. isimli şüphelilerin, 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CHP SOSYAL MEDYADAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi. Disiplin soruşturması başlattıklarını belirten Killik, paylaşımında, "Mersin'de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır" ifadesine yer verdi.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de yerel gazeteye boyalı, yumurtalı saldırı (2) - Son Dakika


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