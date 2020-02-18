Mersin'de yerli tohumlar takas ediliyor - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde Gönüllü Serası'nda "Tohum Takas Şenliği" gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gönüllü Serası ve Mersin Tohum Takas Grubunun iş birliğiyle düzenlenen şenlikte, çeşitli yörelere ait eski tohumların yeni nesillere aktarılması sağlandı.

Tohum takas gruplarının yanı sıra çiftçilerin ve evinde ürün yetiştirenlerin buluştuğu şenlikte, organik üretim yapmak isteyen vatandaşlara tohum dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gönüllü Serası Sorumlusu Salman Kalender, yerli tohumları çoğaltmaya ve topladıkları tohumları, ülkenin iklim şartlarına uygun bölgelerine yaymaya çalıştıklarını belirtti.

Tohum Takas Grubu İl Temsilcisi Serap Çetinalp de ülke genelinde yaklaşık 50 bin üyeyle takas şenlikleri düzenlediklerini aktardı.