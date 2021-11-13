Mersin'de "Yetenek Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince "Yetenek Yönetimi Semineri" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dijital Liderler Mersin'de Projesi" kapsamında düzenlenen "Yetenek Yönetimi Semineri" çevrim içi olarak yapıldı.

Seminere, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin katıldı.

Pişkin, yetenek ve meslek eşleştirmesi, doğru aday seçimi, çalışan bağlılığı ve işveren markası gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.